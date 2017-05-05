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Видео из Волгограда: на "Аграрном институте" произошла массовая авария

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Трассу в Советском районе не поделили несколько автомобилей. В результате крупной аварии пострадали несколько человек.

Сегодня днем, 5 мая, в Волгограде дорогу не поделили несколько автомобилей. Инцидент произошел на участке между остановками "Прямая" и "Аграрный институт" около 13:00. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия крупного ДТП удалось зафиксировать на видео.

На кадрах можно заметить, что от удара серьезно пострадали несколько транспортных средств. Из-за аварии на дороге образовалась пробка. По словам свидетелей ДТП, одну из машин буквально разорвало на части.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что пострадали несколько человек. К сожалению, сейчас об их состоянии не сообщается.

Ранее мы передавали, что в сети появилось жесткое видео из Красноярска: трассу не поделили 4 авто.
 

Видео: youtube, Блокнот Волгоград

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Категории: Новости России Лента новостей

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