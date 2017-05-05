Жесткое видео из Красноярска: трассу не поделили 4 авто

В Советском районе произошла массовая авария: на Аэровокзальной столкнулись несколько автомобилей. В результате крупного ДТП серьезно пострадали два человека.

В минувший четверг, 4 мая, в Красноярске дорогу не поделили несколько легковушек: две "Тойоты", "Лада Приора" и "Фиат". Инцидент произошел днем на Аэровокзальной улице. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия массовой аварии им удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, сначала на трассе столкнулись две "Тойоты". Затем из-за данного происшествия водитель отечественной легковушки не справился с управлением и вылетел на встречку, где допустил столкновение с "Фиатом". На кадрах можно заметить, что от удара несколько машин получили серьезные повреждения.

В результате крупной аварии пострадали 31-летний водитель "Фиата" и пассажирка "Лады". Их госпитализировали в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.ю

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Ставрополя: легковушка вылетела на встречку и протаранила грузовик.



Видео: группа вконтакте "ЧП Красноярск"