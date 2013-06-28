Хоккеист Овечкин женился в День семьи, любви и верности

Знаменитый игрок их НХЛ зарегистрировал брак с избранницей еще в августе прошлого года, а свадьбу пара сыграла почти год спустя.

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин сыграл свадьбу. Избранницей нападающего "Вашингтон Кэпиталз" из Национальной хоккейной лиги стала Настасья Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой.

Торжественная церемония прошла в Барвихе сегодня, 8 июля, в Ден семьи, любви и верности, сообщает портал "Дни.ру". Гостями свадьбы были многочисленные звезды.

Шубская в столь знаменательный день была в платье от дизайн-студии Светланы Ляпиной. Подружки невесты для церемонии были в золотистых нарядах. Овечкин был в классическом черном костюме с галстуком-бабочкой.

Хоккеист женился на девушке почти через год после регистрации брака. Она состоялась еще в августе 2016 года.

Фото: instagram.com/g8g7