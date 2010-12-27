Выпавшие из грузовика огромные балки едва не придавили машины на набережной Карповки

Из грузовика, ехавшего по набережной реки Карповки. Выпали огромные металлические балки. К счастью, внушительные пилоны никого не задели.

Серьезный инцидент произошел в Северной столице в четверг, 9 февраля, днем. По Петроградскому району ехал грузовик с пятью огромными балками в кузове. При неизвестных обстоятельствах две из них выпали. К счастью, в этот момент рядом с тяжеловозом не было других автомобилей. Авария произошла около полудня.

ЧП произошло на набережной реки Карповки. Один из очевидцев отмечает, что собирался обогнать погрузчик, когда с него упали две огромные балки. Каждый из этих пилонов легко смог бы раздавить легковой автомобиль. Пострадавших в результате инцидента нет.

Пока не известно, когда с дороги уберут железные конструкции, которые мешают проезду автомобилей.

Сегодня ночью полиция Петербурга устроила погоню за кортежем иномарок с угонщиками. Инспекторы хотели остановить подозрительные Land Rover, Porsche Macan и Audi Q7. Однако те только прибавили скорость. Вырвавшись на КАД иномарки смогли скрыться от преследования. Правоохранители полагали, что люди в салонах авто как-то причастны к угонам машин. И правда. вскоре петербурженка написала заявление об угоне белого Land Rover, похожего на участника погони.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург