В Металлострое завершили триптих портретом героя боев за Пальмиру

Изображением офицера Александра Прохоренко создатели завершили украшение трансформаторной будки портретами.

На подстанции в поселке Металлострой появился третий и последний портрет. На этот раз художник, как и планировал, нарисовал российского офицера Александра Прохоренко. Военный погиб во время боев за Пальмиру в Сирии.

В сети уже появились фотографии нового граффити. А также снимки будки со всех сторон. Рядом с портретом офицера появилась надпись "Огонь на себя". Также ему нарисовали золотую медаль героя России.

Старший лейтенант Александр Прохоренко занимался наведением ударов по террористам. Во время боевых действия он вызвал огонь на себя, когда его окружили боевики. Звание Героя России он получил посмертно.

На стене подстанции у дома 21 по Железнодорожной улице ранее уже появились портреты Арсения Павлова (Моторолы) и Магомеда Нурбагандова. В ноябре вандалы с валиками испортили граффити с Моторолой и Нурбагандовым в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Вечерний Металлострой