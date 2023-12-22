В Севастополе установили граффитиста, разрисовавшего орудие на 11-й береговой батарее

Злоумышленником оказался гость из столицы.

В Севастополе российские правоохранительные органы установили граффитиста, разрисовавшего орудие на 11-й береговой батарее. Ранее в полицию посткпило заявление о о том, что неизвестные лица нанесли рисунок на морское артиллерийское орудие отечественного эсминца "Бойкий". Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения. Сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ провели оперативные мероприятия, по результатам которых была установлена личность правонарушителя. Подозреваемым стал 37-летний житель города Москва. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел оставить свой фирменный знак.

Собранные сотрудниками полиции материалы, имеющие доказательственное значение, будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. пресс-служба МВД России по Крыму

В Петербурге задержан подозреваемый в хищении иконы Божией Матери.

Фото и видео: МВД Медиа