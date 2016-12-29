Модный грабитель с подбитым глазом отобрал у петербуржца сумку с 500 тысячами

Преступник в куртке Armani ударил по голове мужчину и отобрал у него сумку, где лежали снятые в банкомате 500 тысяч.

В среду, 25 января, в Приморском районе города произошло ограбление. Преступник отобрал у пострадавшего сумку с 500 тысячами рублей. Преступление произошло между домом 20 на проспекте Сизова и 3 на улице Маршала Новикова. Злоумышленник выследил свою жертву в половине пятого вечера.

25-летний петербуржец снял деньги в банкомате. Возможно. Именно там преступник выбрал себе жертву. Грабитель набросился на молодого человека и ударил его по голове. Пока молодой человек приходил в себя, злоумышленник удалился с его сумкой. Оглушенной жертве пришлось вызвать скорую помощь.

Пострадавший запомнил своего обидчика. По его словам, на вид грабителю было около 30 лет. У него был подбит один глаз. При этом преступник был модно одет: в ветровку Armani и спортивные штаны. Полиция выясняет все подробности преступления.

Также сегодня утром стало известно, что у пенсионерки выманили полмиллиона рублей. Пожилая женщина поверила в историю с новыми купюрами, на которые мошенники предложили обменять ее сбережения.