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У пенсионерки выманили полмиллиона рублей

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Пожилая женщина отдала мошенникам крупную сумму денег

90-летняя жительница Петербурга стала жертвой двух мошенниц, представившихся сотрудницами социальной службы. Две дамы выманили у старушки все ее сбережения – около полумиллиона рублей.

Сперва пенсионерке позвонили и рассказали уже отработанную в мошеннических схемах историю о якобы грядущей денежной реформе. После этого к старушке домой явились две женщины. Они представились социальными работницами и обменяли крупную сумму пенсионеркиных денег на якобы новые "пореформенные" купюры.

Только после того как женщины ушли, старушка рассмотрела выданные ей купюры внимательнее. "Новые" деньги оказались поддельными. В общей сложности у петербурженки выманили около полумиллиона рублей.

Мошенниц ищут.

Видео: из архива              

Теги: мошенничество , петербург , у пенсионера выманили деньги , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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