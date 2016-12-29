У пенсионерки выманили полмиллиона рублей

Пожилая женщина отдала мошенникам крупную сумму денег

90-летняя жительница Петербурга стала жертвой двух мошенниц, представившихся сотрудницами социальной службы. Две дамы выманили у старушки все ее сбережения – около полумиллиона рублей.

Сперва пенсионерке позвонили и рассказали уже отработанную в мошеннических схемах историю о якобы грядущей денежной реформе. После этого к старушке домой явились две женщины. Они представились социальными работницами и обменяли крупную сумму пенсионеркиных денег на якобы новые "пореформенные" купюры.

Только после того как женщины ушли, старушка рассмотрела выданные ей купюры внимательнее. "Новые" деньги оказались поддельными. В общей сложности у петербурженки выманили около полумиллиона рублей.

Мошенниц ищут.

Видео: из архива