Гости петербургского Книжного салона смогут позвонить Гумилеву и Маяковскому

В Петербурге открылся книжный салон

В рамках Международного книжного салона в городе на Неве установили специальные «литературные» таксофоны, из которых каждый сможет пообщаться с любимым поэтом 20 века.

На другом конце телефонного провода нет актеров, которые изображают поэтов – те, кто решат позвонить русским литераторам, услышат их записанные на пленку голоса.

Так, например, жители и гости города смогут позвонить по телефону Сергею Есенину, Владимиру Маяковскому, Николаю Гумилеву, Агнии Барто и Осипу Мандельштаму.

Пока на Малой Садовой установили три таких телефона, работать они будут до 28 мая 2017 года. Если проект окажется успешным, работу "литературных таксофонов" продлят.