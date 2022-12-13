Пиотровский прокомментировал слухи об отмене выступления Пелевина на Книжном салоне

Пиотровский пояснил, что писатель не обращался к организаторам с заявками на проведение мероприятий.

Писатель Александр Пелевин не выступит на Международном книжном салоне на Дворцовой площади. Ситуация уже обросла множеством слухов, которые в своем Telegram-канале прокомментировал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Пиотровский пояснил, что писатель не обращался к организаторам с заявками на проведение мероприятий. Программа полностью сформирована и опубликована – его выступления там нет.

Мы никак не влияем на содержание и списки выступающих на различных мероприятиях в рамках салона. Борис Пиотровский

Также вице-губернатор отметил, что Смольный сохраняет меру поддержки для представителей индустрии – регистрационного взноса нет, для участия в салоне нужно было лишь подать заявку.

Ранее на Piter.tv: Символ Книжного салона получил имя.

Фото: ВКонтакте / Книжный Салон на Дворцовой