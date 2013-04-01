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На Петроградской стороне появится судебный квартал
Сегодня, 12:20
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Asyaromanenkova
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На Петроградской стороне появится судебный квартал

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Работа на стройке начнется уже после новогодних праздников в 2017 году. На Петроградке будут возводить целый комплекс зданий.

Накануне Госстройнадзор одобрил строительство комплекса Верховного суда в Петербурге. Разрешение выдали 21 декабря. А действовать оно будет до 30 января 2021 года. Работы на участке Петроградской стороны начнутся уже после новогодних праздников.

На Петроградке появится целый новый квартал между проспектом Добролюбова и Невой. На клочке земли появятся дома Верховного суда. После окончания строительства высшая судебная власть переедет в Северную столицу. Кроме самого восьмиэтажного здания появится четыре жилых дома на 600 квартир и Дворец танцев Бориса Эйфмана на полторы тысячи зрителей. Общая площадь всех зданий – 224 тысячи квадратных метров.

Вдоль реки появится прогулочная набережная, а у проспекта Добролюбова – сквер.

Теги: госстройнадзор , смольный , стройка , суд , судебный квартал
Категории: Новости СПб

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    Сегодня
    12:52
    петров олег Ответить

    а почему бы им самим не помыкаться на съёмном жилье, да и ещё и оплачивать все коммунальные услуги из своего кармана. где справедливость в это мире? почему я работаю более 15 лет в Питере и живу на съёмном жилье и почему в получении жилья мне все отказываю? как можно заработать на квартиру честным путём?

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