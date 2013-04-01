На Петроградской стороне появится судебный квартал

Работа на стройке начнется уже после новогодних праздников в 2017 году. На Петроградке будут возводить целый комплекс зданий.

Накануне Госстройнадзор одобрил строительство комплекса Верховного суда в Петербурге. Разрешение выдали 21 декабря. А действовать оно будет до 30 января 2021 года. Работы на участке Петроградской стороны начнутся уже после новогодних праздников.

На Петроградке появится целый новый квартал между проспектом Добролюбова и Невой. На клочке земли появятся дома Верховного суда. После окончания строительства высшая судебная власть переедет в Северную столицу. Кроме самого восьмиэтажного здания появится четыре жилых дома на 600 квартир и Дворец танцев Бориса Эйфмана на полторы тысячи зрителей. Общая площадь всех зданий – 224 тысячи квадратных метров.

Вдоль реки появится прогулочная набережная, а у проспекта Добролюбова – сквер.