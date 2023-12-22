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В Шушарах построят детскую поликлинику
Сегодня, 16:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах построят детскую поликлинику

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Она будет рассчитана на 100 посещений в смену.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство поликлиники для детей в Шушарах на 100 посещений в смену. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

Детская поликлиника будет расположена по следующему адресу: территория Пулковское, участок 11. Учреждение будет относиться к СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49".

На первом этаже будет размещено педиатрическое отделение с кабинетом врача-педиатра, комнатой кормления детей, прививочным кабинетом. Также проектом предусмотрено лечебно-диагностическое отделение с кабинетом врача травматолога-ортопеда, процедурной и перевязочной.

На территории для маленьких пациентов будет обустроена площадка для игр.

Застройщики Петербурга строят детские сады с огородами и соляными комнатами.

Фото: Госстройнадзор Петербурга

Теги: госстройнадзор, детская поликлиника, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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