В Шушарах построят детскую поликлинику

Она будет рассчитана на 100 посещений в смену.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство поликлиники для детей в Шушарах на 100 посещений в смену. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Детская поликлиника будет расположена по следующему адресу: территория Пулковское, участок 11. Учреждение будет относиться к СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49".

На первом этаже будет размещено педиатрическое отделение с кабинетом врача-педиатра, комнатой кормления детей, прививочным кабинетом. Также проектом предусмотрено лечебно-диагностическое отделение с кабинетом врача травматолога-ортопеда, процедурной и перевязочной.

На территории для маленьких пациентов будет обустроена площадка для игр.

Застройщики Петербурга строят детские сады с огородами и соляными комнатами.

Фото: Госстройнадзор Петербурга