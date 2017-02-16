В Томске с криками за ВДВ голый мужчина вломился через окно в чужую квартиру и устроил в доме потоп

Неизвестный пробрался по карнизам 3 этажа к одной из квартир, повис на спутниковой антенне, а затем открыл запертое окно ногой. Пробравшись в помещение, мужчина пустил из всех кранов воду, затопив подъезд.

Сегодня ранним утром, 16 февраля, неадекват из Томска устроил потоп в многоэтажке. В голом виде неизвестный пробрался по карнизам 3 этажа внешней стороны дома к одной из квартир. Затем переждал немного на спутниковой антенне и с криками: "За ВДВ."– вломился в запертое изнутри помещение. Он ногой распахнул окно. После того, как мужчина проник в чужую квартиру, он открыл на полную краны и пустил воду, устроив тем самым настоящий потом. Инцидент произошел в доме № 39 на улице Блок-Пост около 6 утра 30 минут.

Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. Голого местного жителя пытались уговорить спуститься, однако на просьбы он не реагировал. В данный момент дебоширу намереваются успокоить, уже вызваны экстренные службы для ликвидации потопа и хозяева квартиры. По какой причине неизвестный устроил аварию и проник на частную собственность, предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее мы сообщали, что голый житель Смоленска гулял по улицам в сильный мороз.

Видео: youtube, Томский Обзор, интернет-издание