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В Томске с криками за ВДВ голый мужчина вломился через окно в чужую квартиру и устроил в доме потоп

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Неизвестный пробрался по карнизам 3 этажа к одной из квартир, повис на спутниковой антенне, а затем открыл запертое окно ногой. Пробравшись в помещение, мужчина пустил из всех кранов воду, затопив подъезд.

Сегодня ранним утром, 16 февраля, неадекват из Томска устроил потоп в многоэтажке. В голом виде неизвестный пробрался по карнизам 3 этажа внешней стороны дома к одной из квартир. Затем переждал немного на спутниковой антенне и с криками: "За ВДВ."– вломился в запертое изнутри помещение. Он ногой распахнул окно. После того, как мужчина проник в чужую квартиру, он открыл на полную краны и пустил воду, устроив тем самым настоящий потом. Инцидент произошел в доме № 39 на улице Блок-Пост около 6 утра 30 минут.

Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. Голого местного жителя пытались уговорить спуститься, однако на просьбы он не реагировал. В данный момент дебоширу намереваются успокоить, уже вызваны экстренные службы для ликвидации потопа и хозяева квартиры. По какой причине неизвестный устроил аварию и проник на частную собственность, предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее мы сообщали, что голый житель Смоленска гулял по улицам в сильный мороз.

Видео: youtube,  Томский Обзор, интернет-издание

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Категории: Лента новостей Новости России

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