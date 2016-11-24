Голый житель Смоленска гулял по улицам в сильный мороз

В сети появилось видео, на котором обнаженный мужчина не испугался 20-градусного мороза и вышел погулять буквально "в чем мать родила".

Накануне днем, 7 февраля, по улицам Смоленска прогуливался голый житель города. Мужчина без одежды ходил возле дома №69 по улице Шевченко. Его не смутил даже двадцатиградусный мороз. Напротив, обнаженный человек вальяжно передвигался по двору, иногда задумчиво останавливался, а потом вновь продолжал движение. Была ли у него какая-то цель, пока неизвестно. Впрочем, на кадрах можно заметить, что этот тип попытался приблизиться к тепло одетому мужчине в красной куртке. Вероятно, это был дворник. Однако, завидев странного смолянина, человек в одежде прибавил темп и поспешил избежать контакта.

По какой причине голый морж разгуливал в лютый холод по улице и пугал местных жителей, остается загадкой. Надо сказать, что столбик термометра в Смоленске вчера опустился до отметки в минус 20 градусов. В среднем температура держалась весь день в районе минус 15. В ближайшем будущем ожидается потепление. Сегодня в городе преимущественно солнечно и минус 9 градусов, завтра днем - минус 8.

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Видео: youtube, Главный региональный