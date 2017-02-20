На КАД Mercedes застрял посреди огромной лужи из-за гидроудара

На съезде с кольцевой автодороги на Московское шоссе образовалась огромная лужа из-за проливного дождя. В водяную ловушку угодил водитель иномарки, которая застряла посередине.

Капризная петербургская погода подготовила новую ловушку для невнимательный автомобилистов. Ливший весь вечер и ночью дождь способствовал образованию огромной лужи на съезде с КАД на Московское шоссе в сторону площади Победы. В водяную ловушку угодил водитель Mercedes.

Как говорят очевидцы, иномарка на скорости влетела в "море". Скорее всего, она получила гидроудар, который привел к отказу технически автомобиля. В результате машина оказалась посередине лужи.

Другие водители отмечают, что тоже едва не угодили в эту ловушку. Но вовремя смогли затормозить и объехать воду.

"Там на съезде в сторону площади Победы на Московское всегда стоит вода в дождливую погоду. Видимо, что-то не додумали со сливом", - отметил Михаил в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Зато застрявшая машина стала неплохим сигнальным знаком, который позволил остальным автовладельцам аккуратно объехать воду.

Ранее в понедельник, 20 февраля, стало известно, что в Дачном мужчина бросился под эвакуатор. Пострадавшего отвезли в больницу.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Instagram / ksenia_krestnikova