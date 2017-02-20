В Дачном мужчина бросился под эвакуатор

В Кировском районе Петербурга эвакуатор переехал пенсионера

В Кировском районе Петербурга накануне, в воскресенье, 29 февраля 2017 года, на бульваре Новаторов произошло ДТП с участием эвакуатора и человека. Как сообщается, там немолодой мужчина, который пытался преградить эвакуатору дорогу, попал под его колеса.

Сообщается, что пенсионер намеренно бросился под колеса эвакуатора Isuzu, и тот его переехал. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован с места происшествия в Городскую больницу №26. Ему 52 года, он пенсионер, житель Калининграда.

В настоящее время врачи сражаются за жизнь пострадавшего под колесами автомобиля мужчины. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив