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Видео: с лужей в Купчино боролись с помощью совка

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Пользователи считают, что такое указание дал кто-то "сверху".

В соцсетях появилось видео, как дворник или сотрудник экстренных служб борется с лужей на парковке на углу Дунайского и Бухарестской. Неизвестно, был ли это прорыв или просто скопление воды. Мужчина собирает в воду в совок, а затем разливает по асфальту.

Прям как в армии было, только мы в дождь лужи ликвидировали. Ему ещё повезло, что совок есть. Мы одними метёлками разметали.

Оригинально.

прокомментировали пользователи.

В соцсетях сочли, что такое поручение работнику дало начальство.

Ранее Piter.tv сообщил, куда звонить при скоплениях воды после ливня. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Инна Смирнова

Теги: купчино, лужа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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