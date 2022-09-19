Видео: с лужей в Купчино боролись с помощью совка

В соцсетях появилось видео, как дворник или сотрудник экстренных служб борется с лужей на парковке на углу Дунайского и Бухарестской. Неизвестно, был ли это прорыв или просто скопление воды. Мужчина собирает в воду в совок, а затем разливает по асфальту.
Прям как в армии было, только мы в дождь лужи ликвидировали. Ему ещё повезло, что совок есть. Мы одними метёлками разметали.
Оригинально.
прокомментировали пользователи.
В соцсетях сочли, что такое поручение работнику дало начальство.
Ранее Piter.tv сообщил, куда звонить при скоплениях воды после ливня.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Инна Смирнова
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