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Стало известно, зачем сотрудник ЖКХ вычерпывал лужу совком

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Мужик был при деле, решал вопрос так, как мог его решить, объяснил Калинин.

Сегодня в Сети появилось видео, как сотрудник ЖКХ вычерпывает лужу совком в Фрунзенском районе. Глава пресс-службы районной администрации Михаил Калинин рассказал, почему это произошло. 

Асфальт на парковке на углу Дунайского и Бухарестской неровный и во время осадков образуются лужи. Калинин объяснил, зачем мужчина собирает в воду в совок, а затем разливает по асфальту.

Сотрудник ЖКХ перебрасывал лужу, которая мешала проходу пешеходов, в ливневую канализацию. Мужик был при деле, решал вопрос так, как мог его решить

рассказал Калинин. 

Ранее с фасада магазина рухнула бетонная плита на Бухарестской. Обошлось без пострадавших.

Видео: Пресс-служба администрации Фрунзенского района Петербурга

Теги: жкх, лужа, совок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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