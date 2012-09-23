Стало известно, зачем сотрудник ЖКХ вычерпывал лужу совком

Сегодня в Сети появилось видео, как сотрудник ЖКХ вычерпывает лужу совком в Фрунзенском районе. Глава пресс-службы районной администрации Михаил Калинин рассказал, почему это произошло.
Асфальт на парковке на углу Дунайского и Бухарестской неровный и во время осадков образуются лужи. Калинин объяснил, зачем мужчина собирает в воду в совок, а затем разливает по асфальту.
Сотрудник ЖКХ перебрасывал лужу, которая мешала проходу пешеходов, в ливневую канализацию. Мужик был при деле, решал вопрос так, как мог его решить
рассказал Калинин.
Ранее с фасада магазина рухнула бетонная плита на Бухарестской. Обошлось без пострадавших.
Видео: Пресс-служба администрации Фрунзенского района Петербурга
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