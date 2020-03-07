С фасада магазина рухнула бетонная плита на Бухарестской

Обошлось без пострадавших.

Во Фрунзенском районе Петербурга 16 сентября у магазина "Гранат" на Бухарестской рухнула бетонная плита фасада. Обошлось без пострадавших. Об этом рассказали в телеграм-канале "Протестный Петербург".

В администрации района рассказали, что дом находится на балансе ТСЖ, ограждение стоит, плиту скинули так как она аварийная и не была закреплена. В пресс-службе добавили, что плита тяжелая, поэтому ее позже вывезут и будут проводить работы по снятию всех плит на стилобате по всему дому. На ней проверили, как будут срезаться следующие, работы по демонтированию остальных плит завершатся до зимы.

Фото: Telegram / Протестный Петербург

