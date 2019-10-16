На Петровской косе рабочего придавило бетонной плитой

Мужчину увезли в Мариинскую больницу.

В Петроградском районе Петербурга рабочего придавило железобетонной плитой во время установки забора на Петровской косе. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на ГСУ СК по Петербургу.

Пострадавшего 56-летнего рабочего госпитализировали в Мариинскую больницу. В следкоме отмечают, что забор, которым ограждали территорию Речного яхт-клуба профсоюзов, мог упасть под натиском ветра. Точная причина падения плиты на человека не установлена, ведется доследственная проверка.

Ранее полиция задержала убийцу из Александрино.

Фото: Piter.TV