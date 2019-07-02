Мужчину насмерть придавило бетонной плитой на Сиреневом бульваре

Неизвестный пытался попасть домой.

В субботу, 7 марта, стало известно, что накануне вечером на мужчину возле парадной одного из жилых домой на Сиреневом бульваре упала бетонная плита. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент считается, что петербуржец пытался вернуться к себе домой, будучи при этом в состоянии алкогольного опьянения. Во время одной из попыток вернуться в дом, он потерял равновесие и рухнул. В этот момент на него упало бетонное ограждение, часть которого разрушилась и придавила его тело.

Случайные прохожие пытались спасти умирающего мужчину. Они вызвали экстренные службы и пытались разобрать завалы, однако сохранить жизнь пострадавшему не удалось. В данный момент на месте работают сотрудники Правоохранительных органов. Проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Ранее мы писали, что в Одессе из-за шторма "Юля" женщину насмерть придавило деревом.

Фото: pexels