В Одессе из-за шторма "Юля" женщину насмерть придавило деревом

Шторм "Юля" только в Одессе повалил около 400 деревьев.

Накануне, 24 февраля, по Украине пронесся шторм "Юля".

Шторм "Юля" прошел по Украине в понедельник, который сопровождался сильным ветром около 30 метров в секунду. Отдельные порывы достигали 38 метров в секунду. Только в Одессе ураганный ветер повалил около 400 деревьев, одно из которых насмерть придавило 69-летнюю женщину. Какое-то время она была еще жива, но умерла до приезда "скорой".

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Видео: YouTube/#Редакція – инфа из Одессы