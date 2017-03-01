В диснеевском фильме появятся геи

Создатели "Красавицы и чудовища" анонсировали нового персонажа-гея. Лакей Лефу влюбится в главного злодея картины.

Недавно стало известно, что в диснеевском фильме "Красавица и Чудовище" с Эммой Уотсон, Дэном Стивенсом и Люком Эвансом в главных ролях появится персонаж-гомосексуалист. На протяжении всей ленты лакей Лефу будет осознавать тот факт, что испытывает необычные чувства по отношению к главному злодею Гатсону в исполнении Эванса. Надо сказать, что он даже исполнит серенаду для своего возлюбленного.

По словам создателей, это такая изюминка новой ленты, особый эксклюзивный гейский мотив в произведении. Лефу, которого сыграл Джош Гэд, постоянно мечется меж двух огней: он хочет то быть Гатсоном, то целовать его. Пока неизвестно, ответит ли злодей лакаю взаимностью. Однако сам актер, исполнивший роль Гатсона, никогда не скрывал своей сексуальной ориентации. В своем интервью в 2002 году Люк Эванс открыто заявил, будто в Лондоне все прекрасно знают, что он гей.

Видео: youtube, Disney Movie Trailers