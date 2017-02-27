На Народной "ГАЗель" намотало на столб: серьезно пострадал водитель

Грузовая машина на полной скорости влетела в столб. Тяжеловоз серьезно повредился. Водителя автомобиля вытаскивал из машины: он выжил, но получил серьезные травмы.

Печально закончились длинные выходные для водителя грузовой "Газели". На перекрестке Народной улицы и проспекта Большевиков автомобиль попал в ДТП со столбом освещения. Как сообщают свидетели, машина ехала на высокой скорости с моста, около дома 98 на Народной улице авто ушло в занос. Как итог грузовик врезался в столб. От удара корпус буквально обмотало вокруг опоры освещения. Авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник, 27 февраля.

Около места аварии работали экстренные службы. Спасатели отключали аккумулятор пострадавшего автомобиля. Кроме того, пришлось вытаскивать пострадавшего водителя. Скорая с реанимаций некоторое время стояла на Народной.

"Стоят, потому как нельзя перевозить, пока в стабильно-тяжелое не перейдет", - прокомментировал ситуацию очевидец Илья в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Уточняется, что водитель жив, однако получил серьезные травмы. Других подробностей ДТП не известно. Обстоятельства столкновения выясняются.

Накануне из-за перевернутого самосвала на КАДе образовалась пробка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург