Из-за перевёрнутого самосвала на КАДе образовалась пробка

Сегодня, 26 февраля на внешнем кольце КАД с северной стороны образовался серьёзный затор, связанный с эвакуацией перевёрнутого самосвала

По предоставленной информации, данный случай произошел на 120-м километре магистрали. Самосвал "Мерседес" при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги. Он был загружен сыпучими материалами. В последствии грузовой автомобиль протаранил установленный вдоль обочины отбойник и, перевернувшись на бок, упал в кювет.

Для ликвидации последствий ДТП на место происшествия прибыл грузовой эвакуатор. Движение по внешнему кольцу на время проведения операции по возвращению "тяжеловеса" на колеса было приостановлено, что спровоцировало крупный затор. Как говорят очевидцы в социальных сетях, дорожный коллапс растянулся от самого КАД до проспекта Энгельса.

Видео: YouTube, Невские Новости

Фото: VK, ДТП и ЧП, Санкт-Петербург