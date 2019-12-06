В квартире на Народной улице во время пожара погиб человек

В Невском районе во время пожара в двухкомнатной квартире погиб человек. об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире в доме 23 по Народной улице поступило в экстренные службы 25 декабря в 13:02
В квартире обгорела обстановка на площади 1,5 м2. Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. В результате пожара погиб человек.
Ранее на Piter.tv: Пожар в "Леруа Мерлен" ликвидировали спустя четыре часа.
Фото: Piter.tv
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