В квартире на Народной улице во время пожара погиб человек

Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.

В Невском районе во время пожара в двухкомнатной квартире погиб человек. об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире в доме 23 по Народной улице поступило в экстренные службы 25 декабря в 13:02

В квартире обгорела обстановка на площади 1,5 м2. Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. В результате пожара погиб человек.

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Фото: Piter.tv