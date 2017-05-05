Более 10% петербуржцев не перечисляют средства на капремонт

С начала текущего года фонд капитального ремонта собрал более миллиарда рублей с горожан. Исправно квитанции оплачивают 88,2% петербуржцев.

С начала 2017 года в фонд капитального ремонта Петербурга поступило более миллиарда рублей. По данным организации, на ремонт жилья исправно перечисляют средства 88,2% жителей города. Остальные не отличаются ответственностью. Чаще обязательные петербуржцы живут в многоквартирных домах. Зато в этом году увеличился процент собственников нежилых помещений, оплачивающих капремонт. Показатель перевалил за 67%.

Жилищный комитет Смольного подсчитал, что в первом квартале горожане внесли в фонд треть от всех взносов за 2016 год. С начал действия программы капитального ремонта в Северной столице собрали 7,2 миллиарда рублей.

В планах городских властей в 2017 году провести капитальный ремонт на 10,3 миллиарда рублей. 6,1 миллиарда пойдет из бюджета, а 4,2 миллиарда будут из собранных средств.

Ранее Piter.tv сообщал, что более 80% подрядчиков рискуют быть отстранены от капремонта в Петербурге. Всего проведением этих работ занимаются 194 компании. Только у 17 компаний документы были оформлены по всем правилам.