Фильм про "русский "Титаник" планируют снять в Петербурге

Трагедия произошла на Ладожском озере, когда из блокадного Ленинграда на корабле эвакуировали людей.

В Санкт-Петербурге могут снять исторический фильм про корабль, затонувший в 1941-м на Ладожском озере. "Баржу 725" историки называют "русским "Титаником" из-за большого количества погибших.

Режиссером картины, основанной на реальных событиях, станет Алексей Козлов. С предложением снять фильм выступил сам режиссер во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино.

Трагедия на Ладожском озере произошла 17 сентября 1941 года. Тогда из блокадного Ленинграда на корабле эвакуировали людей. "Баржа 725" дала течь и пошла ко дну, унеся жизни более одной тысячи человек. На борту тогда находились в основном ученики военных учреждений, их родственники, женщины и дети. Уточняется, что сведения о фильме были засекречены вплоть до 2004 года. По предварительной информации, в картине снимутся Анастасия Мельникова, чей отец должен был плыть на этой барже, а также Иван Янковский, Андрей Мерзликин и другие.

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