Фигуранта дела Оганесяна задержали сразу после освобождения из СИЗО

В среду днем Василия Сливкина, фигуранта дела о хищениях при строительстве стадиона на Крестовском, выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Но его тут же задержали и увезли в неизвестном направлении.

Фигуранта дела о хищении средств при возведении футбольного стадиона на Крестовском острове Василия Сливкина в среду, 17 мая, отпустили из СИЗО. Как сообщает "Фонтанка", накануне следователь сменил для бизнесмена меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Мужчина вышел из следственного изолятора №4 на улице Академика Лебедева около трех часов. Около выхода стояла серебристая машина, которой выход перегородили оперативники экономической полиции и УФСБ. После непродолжительного разговора Сливкина посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Бизнесмен является фигурантом дела о мошенничестве. По данным полиции, он был причастен к хищениям средств при оформлении подсветки многострадального стадиона. Его задержали около года назад в мае 2016 года.

Ранее Piter.tv сообщал, что бизнесмена задержали за взятку в 20 млн, связанную со строительством "Зенит-Арены". Задержанным оказался сын Сливкина Кирилл.