Фестиваль Frost

Крупнейший новогодний рок фестиваль России состоится 3 января в петербургском клубе А2 Green Concert.

В 2017 году на фестивале выступят такие группы, как "Louna", "Тараканы!", "F.P.G", "Бригадный Подряд", "Порнофильмы" и "Нуки". Для поклонников рока FROST стал уже традиционным праздником музыки. Первый фестиваль прошел в Питере еще в 2012 году, и с тех пор уверенно занимает свое место в числе лучших Российских рок-фестивалей.

Светилами отечественного рока, панка и альтернативы смогут наслаждаться зрители весь январский вечер. Все они соберутся на одной сцене, чтобы отпраздновать всем вместе по настоящему рок-н-ролльный, уже наступивший, 2017 Новый год, а вместе с тем, показать поклонникам новый рок-творения.

Например,Лусинэ Геворкян и группа Louna под занавес года выпустят новый альбом - "Дивный новый мир". И группа "Тараканы!" тоже без дела не сидели, они выпускают альбом "Сила Одного", так что поклонникам придётся перед фестивалем выучить "пару-десятку" новых текстов.

Проехав через всю страну и не только, охватив пол сотни городов, "Порнофильмы" приедут в наш город с "Русской мечтой". Группы "F.P.G", "Бригадный подряд", "Нуки" тоже обещают сделать фестиваль незабываемым событием нового года.