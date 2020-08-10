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В Елизаветинской больнице показали, как провели внеочередную дезинсекцию из-из появившихся тараканов

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что пациенты Елизаветинской больницы пожаловались на тараканов в палатах.

В Елизаветинской больнице показали, как проводят внеочередную дезинсекцию из-из появившихся тараканов. Видео имеется в распоряжении Piter.tv.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что пациенты Елизаветинской больницы пожаловались на тараканов в палатах. Как рассказали Piter.tv специалисты, в больнице не менее двух раз в месяц проводится плановая дезинсекция помещений отделений малотоксичными средствами. 

Из-за появившихся в палате тараканов в больнице были немедленно проведены внеочередные дезинсекционные мероприятия.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: елизаветинская больница, тараканы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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