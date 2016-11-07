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Фанаты сорвали концерт Тимати в Ереване

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Выступление Тимати в Армении не состоялось из-за того, что его фанаты залили технику водой

Тимати впервые за 10 лет отменил свой концерт. О переносе даты выступления музыкант объявил в своем Instgaram аккаунте. Запланированное выступление российского рэпера в Ереване не состоялось по вине поклонников музыканта, которые залили технику водой. 

Концерт Тимати должен был состояться вместе с командой его лейбла Black Star Mafia – L'One, Мотом и Кристиной Си. Шоу едва не сорвалось из-за объявления о том, что сам Тимати петь не будет. Недовольные зрители начали закидывать сцену пластиковыми бутылками. 

Рэпер пообещал, что в ближайшее время будет объявлена дата нового шоу и посоветовал сохранить ранее приобретенные билеты, так-как они будут действительны до следующего концерта.

 

Видео:
Instagram: timatiofficial

Теги: black star , тимати
Категории: Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса

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