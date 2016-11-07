Фанаты сорвали концерт Тимати в Ереване

Выступление Тимати в Армении не состоялось из-за того, что его фанаты залили технику водой

Тимати впервые за 10 лет отменил свой концерт. О переносе даты выступления музыкант объявил в своем Instgaram аккаунте. Запланированное выступление российского рэпера в Ереване не состоялось по вине поклонников музыканта, которые залили технику водой.



Концерт Тимати должен был состояться вместе с командой его лейбла Black Star Mafia – L'One, Мотом и Кристиной Си. Шоу едва не сорвалось из-за объявления о том, что сам Тимати петь не будет. Недовольные зрители начали закидывать сцену пластиковыми бутылками.

Рэпер пообещал, что в ближайшее время будет объявлена дата нового шоу и посоветовал сохранить ранее приобретенные билеты, так-как они будут действительны до следующего концерта.

Видео:

Instagram: timatiofficial