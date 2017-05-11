ФСБ провела обыск в университете имени Бонч-Бруевича

Сотрудники УФСБ по Северной столице провели обыски в университете имени Бонч-Бруевича в по делу о превышения должностных полномочий. Опубликовано видео следственных мероприятий.

В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени М.А. Бонч-Бруевича прошли обыски. Пресс-служба УФСБ по городу и Ленобласти уточняет. Что следственные мероприятия были связаны с делом о превышении должностных полномочий.

Следственная служба ФСБ расследует уголовное дело по признакам превышения полномочий должностными лицами университета. Чтобы узнать дополнительную информацию, сотрудники Управления пришли в вуз с обысками. В результате были изъяты документы. Оперативники наведались в заведение в четверг, 11 мая.

По данным следствия, сотрудники вуза совершили преступления, которые повлекли за собой "нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства". Подробностей о деле не сообщается.

Одни из фигурантов дела задержан. Следственные органы решают вопрос о мере пресечения.

Видео: УФСБ по Петербергу и Ленобласти