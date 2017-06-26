ФСБ: Telegram использовался исполнителем теракта в метро Петербурга‍

Мессенджером пользовался Джалилов и его сообщники для координации

Российские особисты сообщили о том, что мессенджер Telegram активно используют террористы для коммуникации между собой. По словам представителей ФСБ, именно это приложение преступники используют для создания секретных чатоы с защищенными каналами связи, чтобы обмениваться сообщениями между собой и с кураторами из-за границы.

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксирует тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы», — заявили в ведомстве.

В том числе, прокомментировали в ведомстве, именно Telegram мог использовать петербургский террорист-смертник Акбаржон Джалилов, чтобы обсуждать подробности будущего теракта со своими респондентами.

На прошлой неделе обвинения, что Telegram нейтрален к террористам и позволяет им пользоваться сервисом в преступных целях, прозвучали из Роскомнадзора.

Напомним, теракт в Петербурге произошел около трех часов дня в перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт", когда террорист-смертник взорвал самодельную бомбу, начиненную гвоздями, подшипниками и другими мелкими металлическими элементами. Погибли 16 человек, считая самого террориста, несколько десятков человек пострадали.

Кроме того, на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено еще одно взрывное устройство, которое, по счастью, не успело разорваться. Его удалось нейтрализовать.

По результатам прокурорской проверки было выявлено, что несколько сотрудников метрополитена ненадлежащим образом выполняли свои обязанности – так, в момент, когда Джалилов проходил через рамки и турникет, одного из охранников не было на месте, а другой был увлечен какой-то игрой в своем смартфоне.

Видео: архив