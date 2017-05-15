Эксперт: новый клип Алисы Вокс про школьников на митингах "сделан на коленке"

Новый клип Алисы Вокс на песню "Малыш" мог обойтись заказчикам в сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Его создатели допустили немало профессиональных ошибок во время съемок. Об этом каналу Piter.TV рассказал режиссер Владимир Захаров.

В СМИ продолжается обсуждение спорного клипа Алисы Вокс на песню "Малыш". В ней экс-вокалистка "Ленинграда" высмеивает школьников, принимающих участие в антикоррупционных митингах. За первые часы после премьеры видео получило более 6 000 "дизлайков" при 20 000 просмотров на YouTube. А в комментариях пользователи предположили, что клип снят по заказу политтехнологов. В частности, люди усомнились, что текст "Малыша" писала сама Вокс: слишком не похожа эта лирика на прошлые работы блондинки.

Профессиональные режиссеры и клипмейкеры также раскритиковали новое видео. Так, в интервью каналу Piter.TV режиссер Владимир Захаров предположил, что клип "был сделан на коленке". Он поделился своими наблюдениями по поводу качества клипа, а также предположил возможный бюджет нашумевшего видео.

"Сделано на коленке, изображение грязное, даже пол в студии грязный. Оператор не уделил должного внимания работе с женским портретом. С Алисой в этом плане сложно - у нее "щечки", но при должном подходе можно было бы все сделать лучше. Говоря проще, "секса не получилось". Свет выглядит дешево, смотрится неприлично. Снималось методикой "поливалова от бедра", - заявил Владимир Захаров.

Отдельно режиссер раскритиковал работу гримеров. По его словам, перед ними могли поставить задачу "не следить за внешним видом Алисы", либо они просто безответственно подошли к своей работе. Впрочем, возможно, клип был снят за небольшие деньги, и его создатели просто экономили на всем.

"Даже заказуху можно снять вкусно, а тут клип начала 2000-х. Бюджет - около 100 т.р. хотя не факт. Могло быть в разы больше, но съемочная группа нерационально его использовала, а может быть, был бюджет 30 т.р. - тогда ребята боги, что хоть что-то смогли сделать. Кроме того что это возможная заказуха, я не вижу смысла разбирать именно этот клип. Он не лучше и не хуже большинства, уж так повелось. Единственное, что Алису жалко, сняли ее криво", - поделился своим мнением молодой режиссер.