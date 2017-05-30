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Одного из руководителей ГК "Город" оставили под домашним арестом до сентября

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Городской суд Северной столицы решил оставить под домашним арестом одного из руководителей ГК "Город" Руслана Ванчугова.

Санкт-Петербургский городской суд во вторник, 30 мая, рассматривал вопрос о продлении меры пресечения для одного из руководителей ГК "Город" Руслана Ванчугова. В ведомстве решили, что подозреваемый в мошенничестве с деньгами дольщиков останется под домашним арестом до начала сентябре этого года.

Руслан и Максим Ванчуговы подозреваются в мошенничестве на почти три миллиарда рублей. По версии следствия, братья через фирмы однодневки вывели около 800 миллионов рубелй участников долевого строительства в жилых комплексах "Морская звезда", "Ленинский парк" и "Прибалтийский". Также следователи полагают, что братья присвоили себе недвижимость на сумму около двух миллиардов рублей. Квартиры записывали на поставные компании.

Сейчас заброшенные стройки ГК "Город" достраивают другие компании. В марте Piter.tv сообщал. что петербуржцы сняли установку труб с помощью вертолета на долгострои ГК "Город". Обманутые клиенты Ванчуговых продолжают добиваться своих квартир, за которые они заплатили много лет назад. В январе огромная очередь дольщиков ГК "Город" у приемной президента в Петербурге.

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Теги: долгострой , дольщики гк город , максим ванчугов , новости спб , руслан ванчугов , строительство гк город
Категории: Новости СПб

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