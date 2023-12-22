Бывший долгострой института РАН на Васильевском острове станет апарт-отелем

Проект реализует компания "Петрополь".

Бывшее здание лабораторного корпуса Института проблем машиноведения РАН в Васильевском районе Петербурга, находящееся в недостроенном состоянии много лет, станет апарт-отелем. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 24 апреля.

Проект реализует компания "Петрополь". Генеральный директор Марк Лернер сообщил, что здание на углу Малого проспекта и 17-й линии В. О. площадью более 7,2 тыс. "квадратов" приобрели на участке 0,19 га. Сделка была закрыта еще в августе 2023 года. Объем инвестиций в проект не раскрывается.

Ранее мы рассказывали о том, что компания "Союз Девелопмент" приобрела у "Охта групп" старинное здание на Заставской улице, 33, находящееся на территории бывшей обувной фабрики "Скороход". Его площадь составляет 3,5 тыс. "квадратов". Планируется, что объект переоборудуют под отель с сервисными услугами на 80 номеров.

Фото: пресс-служба компании "Петрополь"