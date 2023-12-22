Бутик-отель появится на территории фабрики "Скороход"

Площадь здания составляет 3,5 тыс. кв.м.

Компания "Союз Девелопмент" купила у "Охта групп" старинное здание на Заставской улице, 33, которое находится на территории бывшей обувной фабрики "Скороход". Площадь здания составляет 3,5 тыс. кв.м. Планируется, что оно будет переоборудовано под отель с сервисными услугами на 80 номеров. Управлять гостиницей будет компания "МТЛ-Апарт", которая входит в группу компаний "БестЪ". Открытие отеля запланировано на ближайшие полтора-два года. Общая стоимость инвестиций в проект составит более 350 млн рублей.

"Союз Девелопмент" специализируется на реконструкции зданий в Петербурге под апартаменты и жилые помещения. В их портфолио есть такие проекты, как клубный дом на набережной Обводного канала, 114, а также апарт-отели на улице Константина Заслонова, 8 и Английском проспекте, 30. Владельцем компании является Шота Паксадзе, согласно данным kartoteka.ru.

Сейчас ведутся переговоры с "Охта групп" о покупке других зданий на территории "Скорохода" для преобразования их в апартаменты, сообщил генеральный директор "Союз Девелопмент" Заза Паксадзе. По его словам, наиболее эффективно инвестировать не в одно здание, а в целый кластер объектов, который формируется в данной локации.

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Фото: пресс-служба "МТЛ-АПАРТ"