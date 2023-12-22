Северный форт в Кронштадте выставили на продажу

Предприниматель ищет потенциального инвестора для создания комплекса отдыха с отелем, рестораном и яхт-клубом, либо готов рассмотреть продажу проекта с будущим правом аренды.

Северный форт №6 на Финском заливе в Кронштадте предлагается приобрести за 49 млн рублей. Уникальный объект занимает площадь 7,6 га и включает в себя здания общей площадью 5 тыс. кв.м.

Предприниматель ищет потенциального инвестора для создания комплекса отдыха с отелем, рестораном и яхт-клубом, либо готов рассмотреть продажу проекта с будущим правом аренды. Форт, построенный в 1855-1856 годах, имеет величественные размеры, оригинальное планировочное решение и отличное состояние сохранности.

В прошлом здесь размещались четыре 6-дюймовые скорострельные пушки, подчеркнуто толстые стены и кровли, а также подвальное помещение на глубине 5 метров. Говорят, что северный форт №6 является одним из наиболее увлекательных архитектурных ансамблей Кронштадта.

Ранее мы сообщили о том, что особняк на Английской набережной выставили на продажу за 1,1 млрд рублей.

Фото: скриншот страницы сайта объявлений