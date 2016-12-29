Фотофакт: огромная очередь дольщиков ГК "Город" у приемной президента в Петербурге

Дольщики ГК "Город" продолжают бороться за свои права. На этот раз более 300 человек пришли к стенам приемной президента в СЗФО в Петербурге.

Сегодня утром, 19 января, на 3-й линии Васильевского острова неожиданно выросла огромная очередь из нескольких сотен людей. Она вела к зданию приемной президента в Северо-Западном федеральном округе. Мероприятие можно было принять за митинг, однако петербуржцы собрались здесь с другой целью. Как сообщает "Деловой Петербург", так о своих проблемах власти решили напомнить дольщики ГК "Город". Они решили в один день отнести свои жалобы в приемную президента, а также передать письма полпреду главы государства Николаю Цуканов. В итоге приемная не смогла принять всех недовольных сразу, так и образовалась крупная очередь, растянувшаяся на несколько домов.

В социальных сетях уже появились фотографии "человеческой пробки". Известно, что в письмах дольщики просят президента и полпреда взять происходящее на личный контроль.Напомним, что сотни квартир в трех жилых комплексах ГК "Город" должны были перейти к своим хозяевам еще в 2013 году. Однако стройка затянулась до 2015-го, а потом и вовсе застыла на месте. Руководители компании находятся под арестом, а финансирование недостроев не поступает ни от власти, ни от других строительных компаний.

Ранее мы писали, что более 200 дольщиков ЖК "Силы природы" вышли на Троицкую площадь.

Фото: Дольщики ГК "Город", VK