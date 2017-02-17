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Жуткое видео из Чикаго: во время онлайн-трансляции неизвестные расстреляли в упор 2-летнего мальчика и его семью

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Малыш находился в машине со своей беременной тетей и ее другом. Ребенок и мужчина погибли на месте, женщина госпитализирована в больницу.

В сети появилось видео расстрела жителей Чикаго в прямом эфире в соцсети Facebook. Молодая девушка ехала в машине со своим племянником и другом. Они мирно распевали песни в камеру, которая транслировала действия онлайн. Внезапно по автомобилю открыли огонь. На записи слышны многочисленные выстрелы и крики. Беременной 20-летней девушке удалось выбраться из легковушки, однако она схлопотала пулю в живот. Потерпевшая позвала на помощь, и в скором времени была доставлена в больницу. Врачи диагностировали огнестрельное ранение, оказали всю необходимую медицинскую помощь и заверили, что плод в полном порядке. Водитель автомобиля, 27-летний друг пострадавшей, и ее 2-летний племянник скончались от полученных травм. Мужчина погиб на месте, а ребенок спустя несколько часов.

В данный момент стражи порядка выясняют детали трагедии. Жизни девушки ничего не угрожает, она находится в больнице. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Ранее мы сообщали, что в Доминикане убили двух журналистов во время эфира.

Видео: youtube, T_o_P game W_o_T replays

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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