Школьник и ПТУшник катались "зацепингом" на грузовом поезде в Ручьях

На железнодорожной станции Ленинский проспект полиция сняла с грузового поезда сразу двоих зацеперов.

Зимняя стужа и обледенелые вагоны не отпугивают малолетних зацеперов из Петербурга и Ленинградской области от любимого экстремального развлечения. В эту субботу, 11 февраля, сотрудники транспортной полиции сняли с грузового поезда в Ручьях сразу двоих юных хулиганов. Зацеперы оказались 16-летними друзьями, проживающими в Петербурге. Один из них учится в старших классах школы, а другой обучается в колледже, получая среднее профессиональное образование. Разные учебные заведения не прервали дружбу парней: они все равно проводили свободные дни за разного рода хулиганством и озорством. В этот раз, например, мальчишки прицепились снаружи к крайнему грузовому вагону состава и отправились на поезде в Лугу.

К чему приводит зацепинг: парень заживо сгорел на электричке

К счастью, в районе Ручьев внимательные сотрудники УТ МВД заметили шалопаев. 16-летних хулиганов сняли с поезда и доставили в участок, где на них были оформлены сразу по паре административных протоколов. Мальчишек обвинили в нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте и дейстиях, угрожающих безопасности движения. Кроме того, полиция планирует оштрафовать их родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Возможно, серия солидных штрафов повлияет на дальнейшее поведение баловников.

Ранее мы писали, что полицейские отцепили от электрички на Лугу 14 подростков-экстремалов.