Двух петербуржцев приговорили к пожизненному сроку за жестокое убийство и поджог

Суд присяжных признал виновными двух мужчин, которые убили четырех человек и подожгли квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Подсудимых отправили в тюрьму на пожизненный срок.

В Петербурге вынесли приговор в отношении двух местных жителей. Их обвинили в убийстве четырех человек, поджоге и краже. Приговор Дмитрию Смирнову и Даниилу Алексееву огласили сегодня, 9 февраля.

По версии следствия, 29 июня 2015 года компания местных жителей собралась в квартире дома на 2-ой Комсомольской. Все выпивали и веселились, но вскоре началась ссора. Подельники зарезали своих собутыльников и украли у них три тысячи рублей. Потом они все же решили скрыть следы своих преступлений и устроили пожар в квартире. Их усилия прошли даром. Так как полиция задержала подозреваемых уже через несколько дней.

Было заведено уголовное дело. Правоохранительные органы собрали доказательства и передали материалы в суд. Дело рассматривала коллегия присяжных. В четверг их признали виновными. Суд принял решение отправить их в тюрьму на пожизненный срок. Кроме того, гражданский иск родственников жертв удовлетворили. Так что злоумышленникам придется выплатить три миллиона рублей.

Накануне стало известно, что преступникам, которые держали людей в клетке, дали 46 лет колонии.