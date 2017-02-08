Преступникам, которые держали людей в клетке, дали 46 лет колонии

В северной столице суд вынес приговор трём преступникам, похитившим мать и дочь

В Петербурге вынесением обвинительного приговора закончился судебный процесс по делу о похищении и убийстве. В июле позапрошлого, 2015 года, трое преступников убили женщину и похитили ее мать. Приговором суда трое преступников получили в общей сложности 46 лет тюремного срока с отбыванием в колониях строгого режима.

Напомним, о громком деле стало известно несколько более года назад. Выяснилось, что немолодую женщину держали в специально сколоченной для такого случая деревянной клетке и требовали переписать на преступников квартиру, переждать жилье в их собственность.

После месяца пребывания в невыносимых условиях 65-летняя школьная учительница согласилась поехать с преступниками и начать оформлять документы на передачу собственности. Там вместе с заявлением Лилия Ковалевская отдала сотрудникам отдела записку, в которой попросила о помощи. Те вызвали полицию.

В ходе следствия выяснилось, что ранее в той же клетке содержалась дочь потерпевшей женщины. У нее также вымогали деньги и требовали переоформить квартиру. После истязаний молодая женщина призналась, что квартира принадлежит ее матери, после этого ее убили и утопили труп в озере.

Трое преступников были признаны виновными у убийстве, похищении человека, вымогательстве и краже. Они получили 21, 17 и 8 лет колонии строгого режима соответственно.

Видео: архив