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Двое мужчин вскрыли банкомат в бизнес-центре

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Преступники похитили из разломанного банкомата жесткий диск видеорегистратора

Среди бела дня понедельника, 17 июля 2017 года, на проспекте Обуховской обороны два неизвестных преступника сломали банкомат в бизнес-центре. О происшествии сообщила в полицию женщина, управляющая операционным офисом «Обуховский» одного из банков. 

По словам женщины, менее чем за два часа до этого двое преступников в помещении бизнес-центра на проспекте Обуховской Обороны, 120-Б вскрыли боковую панель банкомата, перерезали контактный шлейф и извлекли жесткий диск видеорегистратора.

При этом, как сообщается, камер видеонаблюдения в зоне, где стоял банкомат, нет, так что установить личности похитителей будет затруднительно. 

Видео: архив

Теги: банкомат , бизнес-центр , петербург , проспект обуховской обороны
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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