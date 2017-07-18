Двое мужчин вскрыли банкомат в бизнес-центре

Преступники похитили из разломанного банкомата жесткий диск видеорегистратора

Среди бела дня понедельника, 17 июля 2017 года, на проспекте Обуховской обороны два неизвестных преступника сломали банкомат в бизнес-центре. О происшествии сообщила в полицию женщина, управляющая операционным офисом «Обуховский» одного из банков.

По словам женщины, менее чем за два часа до этого двое преступников в помещении бизнес-центра на проспекте Обуховской Обороны, 120-Б вскрыли боковую панель банкомата, перерезали контактный шлейф и извлекли жесткий диск видеорегистратора.

При этом, как сообщается, камер видеонаблюдения в зоне, где стоял банкомат, нет, так что установить личности похитителей будет затруднительно.

Видео: архив