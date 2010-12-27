Двое мужчин украли платежный терминал из боулинга в Авиагородке

Аппарат унесли вечером в понедельник. Однако пропажу заметили только на следующий день, когда техник приехал проверить терминал. Воры попали на записи камеры видеонаблюдения.

Ловкие грабители вынесли платежный терминал из ТРК "Пулково-3". Банк потерял связь с аппаратом около девяти часов вечера в понедельник, 27 февраля. На следующее утро на место отправили техника, чтобы он проверил его состояние. Каково же было его удивление, когда прибора просто не оказалось на привычном месте. Ранее аппарат стоял около входа в боулинг-центр.

Злоумышленников удалось найти на камерах наблюдения. На вид ворам было по 25-30 лет. Неизвестные были европейской внешности. Точное время их преступления – 20.40.

Размер ущерба банк пока не установил. Но терминал был застрахован, так что потери будут не так велики. Подозреваемых ищут правоохранительные органы. Устанавливаются подробности инцидента. Полиция ищет возможных свидетелей.

В середине прошлого месяца дымогенератор напугал взломщика банкоматов на Коллонтай. Грабитель пытался вскрыть аппарат, однако сработала одна из систем защиты. Помещение наполнилось дымом, что напугало преступника. Он скрылся с места без добычи. Дымогенератор совершенно безвреден и борется с грабителями исключительно устрашением.