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Сбежал с позором: дымогенератор напугал взломщика банкоматов на Коллонтай
Сегодня, 15:09
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Butenko
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Сбежал с позором: дымогенератор напугал взломщика банкоматов на Коллонтай

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В Петербурге мужчина не смог взломать банкомат популярного банка из-за эффективной системы безопасности.

Новейшая техника помогает российским банкам защищать свое имущество от преступников. Недавно в Петербурге впервые эффективно сработал дымогенератор, который напугал до полусмерти взломщика банкоматов. ЧП произошло в ночь на 14 февраля на улице Коллонтай в круглосуточном офисе одного из крупнейших банков страны. Видео и подробности инцидента публикует "Фонтанка"

По данным СМИ, в офис на улице Коллонтай, дом 24/4 проник взрослый мужчина в синей куртке с капюшоном, опущенным на все лицо. Преступник принес с собой спортивную сумку с инструментами. С помощью "железа" негодяй попытался взломать один из банкоматов. Но тот тут же выпустил дымовую завесу при помощи охранного дымогенератора (встроенной дымовой шашки). На видео с места ЧП видно, что грабитель тут же запаниковал и, спотыкаясь, с позором убежал с места своей неудачи.
 
Возможно, гангстер принял этот дым за ядовитый или усыпляющий. Однако эксперты поясняют, что дым безвреден для легких человека и используется только для того, чтобы напугать грабителей и понизить видимость в зоне банкомата. 
 
 
Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия петербурга , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия

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