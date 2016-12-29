Бандиты с ножом и пистолетом забрали выручку АЗС на Липовой аллее

Злоумышленники скрывали свои лица за масками. Всего им удалось разжиться 66 тысячами рублей.

Заправка рядом с домом 12 на Липовой аллее осталась без выручки в среду, 28 декабря. Деньги в кассе были, но их забрали два злоумышленника. Около четырех утра в помещение зашли неизвестные. Свои лица они спрятали за масками. Не успели кассиры подумать о том, что у них проблемы. Как налетчики достали оружие: нож и пистолет. Чтобы работники АЗС не мешали, воры связали 40-летнюю женщину и 20-летнего парня пластиковыми стяжками. Затем без помех забрали 66 тысяч выручки и сбежали с места преступления.

На место вызвали полицию. По факту разбоя возбудили уголовное дело. Злоумышленников пытаются вычислить по оставленным ими уликам. Сейчас служители закона устанавливают подробности ЧП, а работники заправки приходят в себя.

Кроме того, накануне продавщица спряталась в подсобке и смотрела, как грабитель разносит салон связи. Злоумышленник выбрал магазин на Будапештской улице. Он замахнулся монтировкой и перепуганная продавщица убежала в подсобку.