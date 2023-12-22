Сеть придорожных АЗС за 5 млрд рублей построят в Ленобласти

Первые 18 площадок планируется запустить к 2027 году.

В Ленинградской области активно развивается инфраструктура придорожного сервиса. В ближайшее время планируется создание многофункциональных зон, включающих в себя уютные места для отдыха, разнообразные магазины, кафе и заправочные галереи. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Особое внимание будет уделено также созданию зон обслуживания для автомобилей, работающих на электричестве и газовом топливе.

Первые 18 площадок планируется запустить к 2027 году. Ранее региональная администрация провела переговоры с потенциальным инвестором, который готов вложить в развитие придорожного сервиса около пяти млрд рублей. Губернатор Александр Дрозденко дал установку оперативно подобрать земельные участки для этих инновационных зон.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти на маршруты выходят 70 новых автобусов.

Фото: Правительство Ленобласти