Дорожные работы ограничат движение в трех районах Петербурга

На неделю и более в нескольких районах Петербурга с понедельника, 19 июня 2017 года, будет ограничено дорожное движение. Связано это с ремонтом дорожного полотна, которое начнут производить сотрудники бригад.
Как рассказали в ГАТИ, движение транспорта будет ограничено на Авангардной улице. С 19 до 26 июня будет закрыт для движения участок от улицы Чекистов до проспекта Народного ополчения.
До 2 июля продолжатся работы на Новоколомяжском проспекте. Движение ограничат от Щербакова до Вербной улицы.
А строительство путепровода перекроет проезд на Поклонногорской и Громовской улицах, Удельном, Первомайском и Костромском проспектах. Работы на этих участках продлятся до 18 августа.
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