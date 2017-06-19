Дорожные работы ограничат движение в трех районах Петербурга

На неделю, с 19 по 26 июня, будет ограничено дорожное движение в нескольких районах

На неделю и более в нескольких районах Петербурга с понедельника, 19 июня 2017 года, будет ограничено дорожное движение. Связано это с ремонтом дорожного полотна, которое начнут производить сотрудники бригад.

Как рассказали в ГАТИ, движение транспорта будет ограничено на Авангардной улице. С 19 до 26 июня будет закрыт для движения участок от улицы Чекистов до проспекта Народного ополчения.